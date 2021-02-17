Відомий український співак Олег Винник розповів, як втратив батьків

Як пише Politeka.net, Олег Винник в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів про тяжку втрату, пов'язану зі смертю батьків, і про концерти, які він проводив знаючи, що мами і тата більше немає (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Олег Винник розповів, що приїжджав до мами і тата в село, де батьки жили до останнього. І хоча співак неодноразово пропонував їм переїхати з села і звільнитися від важкого життя, вони не погоджувалися. При цьому батькові Винника так ніколи і не вдалося побачити виступи сина перед публікою.

"Батьків вже немає, батько мене ніколи не бачив на сцені. Ніколи, ні на одному концерті. І в день події, яка мала відбутися, він їхав до мене на концерт. І вранці помер, о 9.30 ранку...",- розповідає співак.

За його словами він повинен був приїхати на концерт, але замість нього на виступ Винника приїхали його племінниця з чоловіком, які сказали, що батькові стало погано і він лежить в лікарні.

"Ну, я відпрацював концерт і хотів поїхати в лікарню, а в машині мені сказав зять, що батька немає, і розповів як",- згадує Олег і додає, що на тому його концерті була особлива аура.

"Ми на півтори години затягнули концерт, Творчий такий був вечір. Купа квітів була така, її обійти було нереально. Ікони з Афону. Там таке враження, що там ладаном пахло. А потім тільки вже в бусі я зрозумів, що це все. Поїхали, поховали батька", - ділиться Олег Винник.

Також він виступав на концерті в день смерті своєї мами, знаючи про те, що її не стало.

"Ми в тур поїхали, якщо не помиляюся, 29-го травня 2018 року. Ми починали з Тернополя. Їдемо в Тернопіль, я спав, а Саня продюсер сидить і йому пишуть і посилання кидають, вже в пресі надрукували, що мами немає. Син їде на концерт, спить у бусі. Зупинили на заправці, Саня мені все виклав, я на дорогу сів і сказав "їдемо далі". І вийшов на сцену в Тернополі і першим ділом розповів. Ну, мене засудили, природно, і "не по-дитячому", - зізнається співак.

За словами співака він не скасував концерт, оскільки цей концерт для багатьох значив чимало.

"Люди купили квитки на стадіоні, хоч хтось розуміє, що таке продати в Тернополі стадіон? Артиста, не бенду, ні футболу, - одну людину? А там далеко не всі з Тернополя, а їдуть з районних центрів і так далі. Так, вони б мене зрозуміли, мама померла, зрозуміло, вони всі приїдуть, заберуть свої гроші і здадуть квитки", - пояснив Винник.

Він також розповів про свої переживання та емоції під час цього виступу, а також про те, як він між концертами їздив на похорон матері.

"Це було наскільки було історично боляче, наскільки все... світ інший взагалі, ти працюєш, люди... Жодна людина не пішла з концерту, ніхто. І ми поїхали відразу ж після концерту назад, 440 кілометрів. Об 11 ранку я приїхав, поховали маму, ну і відразу поїхали на концерт наступний", - розповів Олег Винник.

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