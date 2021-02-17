У Мережі з'явилося зворушливе фото з екс-чоловіком співачки Ані Лорак Муратом Налчаджіоглу та їх спільною донькою Софією

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці 9-річної дівчинки опублікували архівний кадр, на якому ще зовсім маленька Софія сидить в обнімку з Муратом.

Дочка Лорак з тужливим виглядом підперла рукою голову і пригорнулася до батька.

Примітно, що цим же фото-спогадом поділився до цього у себе в "сторіз" в Instagram сам Налчаджіоглу. Турецький бізнесмен так підписав цей милий кадр: "Перші дні в дитячому садку" та зізнався в любові маляткові. Судячи з дати, знімок був зроблений в 2017 році.

Неозброєним оком помітно, як сильно Софія рисами обличчя схожа на батька. Раніше користувачі помічали цей факт під їх попередніми спільними знімками. Наприклад, Мурат показував підрослу дочку на честь її 9-річчя в минулому році:

"Вау!!! дорогі мої! Як рада бачити вас разом! Молодці! Будьте здорові, щасливі, улюблені і нехай радість живе у ваших серцях!"

"Дочка копія тата🤗як же прекрасно!!!"

"Дуже схожа на тата. Туркеня ❤️"

"Софійка татова доча копія👏"

"Вона змінюється красива дівчинка. А я бачу що вона мамина" - "Ні, вона на тата схожа повністю!"

"Дуже схожа на тата👍щастя їй! Нехай росте подалі від смутку і розчарувань😘"

Нагадаємо, після сімейних скандалів через зради чоловіка і важке розлучення Ані Лорак разом з донькою живуть в Москві, тоді як Мурат залишився в Туреччині і вже завів собі нову подружку. Його новою пасією стала українська візажистка на ім'я Лілія. Напередодні Нового року парочка вирушила до Туреччини, де й відзначила свято - кадри злили в Мережу. На них видно, як Мурат з обраницею беруть участь в одному з конкурсів із танцями.

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