Відомий український фотограф Соня Плакидюк, суддя "Супер топ-модель по-українськи", з'явилася в компанії накачаних красенів

Красуня любить епатувати публіку, а її знімки стають справжнім витвором мистецтва, пише Politeka.net. Цього разу Соня вирішила постати у відвертому образі, чим розохотила шанувальників.

Фотограф постала в мереживному обтягуючому корсеті, який ледве тримався на пишних грудях, а також обтягнув ідеальну талію.

Прикраси з намистин і сітчасті колготки завершили сміливий образ зірки.

Біля ніг Плакидюк сиділи два накачаних красеня, які, ймовірно, були повністю оголеними.

"Страждає середньовіччя з утрудненим носовим диханням 😅 🖤 (я розлюбила пафосні назви років в 17 — ви повинні про мене це знати)", - підписала знімок зірка.

За дві години пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Королева! Ні, імператриця! 🔥 🖤 ", "Прекрасна😍❤️", "сонечка, найкраща💘", "спочатку подумала що це фотка з профілю Кім Кардашьян", "🔥клас", "дуже оригінальне фото, що за намисто на Вас цікаве❤️", "А молоді люди сумні. Може чекають, щоб їх запрягли як конячок...", "Огоо. Тьоть Сонь, а ви гаряча 😊", " Сонечка, які ніжки.....❤ ️ 🔥 ", "Супер😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Соня Плакидюк постала перед камерою топлес.

Зірка додала кадру "перчинки" стиснувши бюст долонями. Соня розпустила своє довге шовкове волосся, трохи прикривши ними груди.

Нагадаємо, що кокетка Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" пригорнула до відомого ведучого: "Люблю його!".

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