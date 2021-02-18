Українська співачка Настя Каменських поділилася кумедним роликом, зробленим вдома

Зараз Настя весь вільний час намагається приділяти себе, чоловікові і дому, де проводить багато часу з близькими. Найчастіше, коли зірка не займається музикою або не проходить курси з навчання іноземних мов, вона любить дуріти і знімати позитивні ролики в Instagram і Тік-ток.

Цього разу співачка зняла сея в домашньому і простому вигляді. Каменських постала без макіяжу і навіть не дивлячись на те, що виглядала дещо втомленою, вона зробила на голові щось на зразок забавної зачіски з чубчиком і попросила шанувальників проголосувати, оцінюючи її кумедний імідж.

Відзначимо, за собою Настя намагається стежити дуже ретельно, тому вдома завжди показує себе без макіяжу. Також для догляду за волоссям вона використовує масло-спрей і користується кондиціонером-маскою після шампуню. В основі догляду за обличчя для зірки є тільки професійна косметика. У тому числі і патчі для очей, які вона використовує по 4-5 разів за день, щоб не виглядати втомленою.

Також Настя вирішила показати ідеальний і затишний Ранок з домашньою улюбленицею-собачкою Мімі, яка є єдиною твариною в сім'ї Потапа і Каменських. Зірка позувала у вільній бірюзовій кофті, а її улюблениця сиділа у неї на руках, поклавши лапки на господиню.

"Настя, вже пора Максика тримати на руках, а не Мімі, чого тобі і бажаю; красиві❤; Я так вами пишаюся😍; Красотулька😍; спасибі, взаємно🤗 🤗 🤗; дві крали!❤ ; Які ви прекрасні😍; 🙌стрижка вогонь, звичайно😂 😄; прям Близнюки; можна без собаки🐕?",- відповіли користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Настя Каменських з Потапом влаштували дикі "покатушки" на льодянках: "Мама з собачкою-це щось».

Раніше портал Pоliteka писав, як розфуфирений Потап видав українцям нову порцію моралей.

Також на Pоliteka ми розповідали, що Каменських з новою зачіскою і в розтягнутому спортивному костюмі здивувала іміджем.