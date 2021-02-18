Репер і продюсер Потап збентежив новими кадрами, засвітивши дружину, співачку Настю Каменських у спальні

Як передає Politeka.net, 39-річний Олексій Потапенко (справжнє ім'я артиста) опублікував свіжі "сторіз" в Instagram, на яких показав, як почався їх з Настею ранок.

Потап, "озброївшись" камерою, вів зйомку зі спальні: все сімейство було в зборі - Каменських, їх домашній улюбленець та сам продюсер.

Співачка в строкатому халаті з геометричним орнаментом і з зібраним назад волоссям сиділа на краю розтеленого ліжка. Відразу в очі кидається її зовнішність. Потап ненавмисно показав, як Настя виглядає в звичайному житті. Зірка була не нафарбована, а тому її обличчя виглядало опухлим, з помітними мішкам під очима - від гламуру не залишилося й сліду.

Каменських посміхалася, поглядаючи на кучеряву собачку, що мирно спала животиком догори посеред ліжка.

Потап перевів камеру на улюбленця, також розчулившись "картиною".

"Лежбище котик", - підписані кадри.

Не секрет, що Потап і Каменських є однією з найміцніших пар в українському шоу-бізнесі, за якими публіка спостерігає із захопленням. Примітно, що спочатку, з першої зустрічі в 2006 році, Настя і Олексій не сподобалися один одному, Потап навіть відмовився співпрацювати з молодою співачкою. Але пізніше між артистами спалахнула пристрасть, і в 2013 році вони були помічені на відпочинку на Кубі. А в 2019 році нарешті одружилися.

Раніше ми розповідали, як фото ніжностей Насті й Потапа сколихнуло Мережу - не зворушило хіба що сліпого. Репер обіймав дружину ззаду, доторкнувшись губами до її шиї. Співачка розтанула та мило посміхалася.

Нагадаємо, що Каменських засвітила обличчя без косметики в компанії "волохатої" подружки: "Потап заріс?».

Як раніше писав сайт Politeka Каменських блиснула натуральною красою і викликала заздрість українців: «як же Потапу пощастило».