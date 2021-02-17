Співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно заявила про початок сольної кар'єри показала на всю країну свій ідеальний животик.
Як повідомляє Politeka.net, у своєму мікроблозі в соцмережі Instagram Надя часто радує публіку яскравими публікаціями. Після оголошення про початок сольної кар'єри інтерес до співачки спалахнув з новою силою. А її перший кліп після виходу з групи "Время и Стекло" просто підірвав соцмережі і стримінгові платформи (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).
Нещодавно у своїх Instagram-сторіс Дорофєєва показала гаряче відео свого запального танцю, на якому з'явилася в зухвалому образі. Перед камерою артистка з'явилася в затишній кімнаті. На ній сірі спортивні штани з мотузочкою на поясі і коротенька об'ємна кофтинка білого кольору, під якою проглядається бежевий топік. Цей наряд оголив ідеальний плоский животик красуні і підкреслив її струнку фігурку. Волосся Наді зібране в хитромудру зачіску, що нагадує дві коси, і кілька пасом неслухняно спадають на обличчя з легким макіяжем.
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До слова, у своїх сторіс Дорофєєва також показала жаркий кадр, на якому з'явилася у звабливому образі. Вона відображена в гардеробній з величезною кількістю одягу, і стоїть в цікавій позі. Перед камерою зірка з'явилася в сірих джинсах і вузькому бежевому корсеті, який обтягнув витончене тіло і пружне декольте. Одну руку Надя запустила у волосся, а іншою вхопилася за свої груди, ще й очі прикрила. "Чекаєте весну?",- підписала знімок співачка.
Нагадаємо, соковита Дорофєєва в корсеті солодко зігнулася, заговоривши про безсонні ночі: "Це страждання...".
Як повідомляла Politeka, Дантес попросив поради, що робити з Дорофєєвою наодинці: "Може ігри якісь?".
Також Politeka писала, розкута Дорофєєва показала самий "сік" у костюмі з вирізами: "Небезпечна Надя".