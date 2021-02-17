Дочка відомої співачки Олі Полякової Махати різко відповіла на неприємні коментарі на свою адресу

Своє невдоволення 15-річна дівчина висловила у відео, яке виклала в Інстасторіс, передає Politeka.net.

Приводом для цього стала реакція мережі на інтерв'ю Маші Полякової в програмі «Зірковий шлях», де крім шанувальників висловилися і хейтери.

"Ну, така дівчинка єврейка, не найгірший варіант, пощастило просто народитися в не найбіднішій родині», «як для єврейки, то нормальна зовнішність", " дуже рада за Машеньку. Вона виросте сильною людиною, якщо зможе встояти перед усім хейтом. Дорослі, будьте розумнішими. Адже вона дитина«, " розумничка. Рада що такі діти у Олі", - писали в коментарях.

Маша Полякова не стерпіла образу і вирішила відповісти.

«Я просто кричу з української нації, і те, як вони обсирають людину за національність. Про яку Європу наша країна може говорити, коли ви засуджуєте людину за національність, хоча, як відомо, чистих українців, чистої будь-якої нації не буває в нашому світі. Так що це дуже смішно", - висловилася дочка артистки.

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