Переможниця десятого сезону шоу «Холостяк» Даша Ульянова відповіла на найцікавіші запитання фанатів

Після перемоги в "Холостяку" дівчина не стала закриватися в собі через скандальний фінал і почала активно вести Instagram, розповідаючи про життя, про минуле і багато іншого. Зараз Даша вирішила привести себе у форму після того, як поправилася.

Відповідаючи на питання шанувальників в Instagram, Ульянова зазначила, що тепер при зрості 171 важить 59 кілограм і схуднення знову просувається досить успішно. Також вона почала ходити на масаж і в спортзал, де намагається відновити колишню форму.

Щодо своїх родимок Даша підкреслила, що вони завжди були такі і важливо просто спостерігати за їх станом. А ось щодо того, що їй подобається у своїй зовнішності найбільше, Ульянова підкреслила – губи. Адже тема збільшення губ і вигляд Даші після введених філерів є однією з найбільш обговорюваних під її фото.

Як видно на одному з фото, переможниця шоу підкреслила свої груди чорним топом. Вона розпустила довге волосся, і закинула їх набік. Красуня кинула погляд в камеру і відкрила губи. Такий же знімок, з тієї ж зйомки, Даша виставила в профілі.

"Немає ніякого бажання 🙄", "дуже красиво", " офігенна! 🔥 😍 ", "так❤️ сама з собою на побаченні😍 ....освідчення в коханні самій собі❣", "Дашулька, ти найкраща", " Любові тобі великої, незабутньої, взаємної ❤️ все буде!", "Краща холостячка всіх 10 сезонів, вболівала за тебе..бажаю тобі тільки", - написали користувачі Мережі.

Нагадавши. що Ульянова з " Холостяка "захотіла гострих відчуттів, відправившись на незвичайний масаж:" точимо...".

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