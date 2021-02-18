Модель показала форми, які не можна приховувати

Відома модель Ебі Ретчфорд показала пишні форми у всій красі

Зірка ніколи не соромиться демонструвати спокусливі форми, від чого і набрала велику популярність, пише Politeka.net.

Модель цього разу постала в одних довгих чорних рукавичках. На тонких пальчиках можна помітити блискучі кільця, які притягували погляд не менш красивих довгих сережок у вухах.

Ебі поклала хвилясте волосся набік, щоб те не закривало пишні груди. Оголені частини тіла спокушали своєю красою, а фото здавалося дуже відвертим.

Модель зробила макіяж з акцентом на пишні вії і пухкі губи.

"Прокоментуйте, де ви знаходитесь у світі прямо в цю секунду", - написала зірка.

За сім годин пост зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Даллас в снігу без електрики, тепла і води шкода, що я не була в калі ❤️", " Привіт, красуня! Просто Західний Голлівуд 😛", "Скрентон, милуюся тобою", " як завжди красиво 😍", " безперечно чудова ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "я люблю тебе, моя красуня Ебігейл! ❤ ️ 🙌 🔥 ",- написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд народилася 12 лютого 1992 року в багатодітній родині. З дитинства вона мріяла бути моделлю.

У 20 років Ебі взяла участь у конкурсі Міс Пенсільванія, але дійшла тільки до півфіналу. Зірка змінювала професії, але сподівалася, що її помітять в якості моделі, так і сталося. Сміливий фото зірки стали набирати популярність в соцмережах, а пізніше про неї заговорили всі.

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