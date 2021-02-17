Учасниця шоу "Майстер Шеф. Професіонали" підкорила глядачів незвичайною зовнішністю і професіоналізмом

Як пише Politeka.net, одна з шеф-кухарів, які демонструють свої кулінарні шедеври перед суворими суддями проекту, знайшла щиру підтримку серед глядачів завдяки своїй харизмі і здібностям. Гаряче обговорення 33-річної Лілії з'явилося на сторінці шоу в Instagram.

Серед учасників, що дивують і захоплюють відданих телеглядачів, особливу увагу привертає лілія, яка, попри свій модою вік, вже встигла домогтися хороших кар'єрних успіхів. Дівчина з Одеси починала працювати на посаді піцайоло і працювала в кращих ресторанах міста.

Шанувальник "Майстер Шеф. Професіонали" у своїх коментарях в соцмережі відзначили, що Лілія відрізняється вкрай неординарною зовнішністю і володіє далеко не жіночими рисами. Але незважаючи на те, що вона більше нагадує хлопчика з короткою стрижкою і не користується косметикою, у дівчини є всі шанси отримати багато голосів від телеглядачів.

"О, Господи, я думала, це хлопчик", " Клас, вона мені дуже подобається", "вона дуже крута" ," ось поки Ліля мені більше подобається", " Ой, що за красива?", "А, це ж наша Ліля. Шалено крута і дуже хороша", " вболіваю за неї", "Бажаю перемоги, дуже сильна дівчина", "Виглядає як хлопець", "Ліля, молодець. Тримаю за тебе кулачки", "Дуже сподобалася ця дівчина. Буду за неї", " Гідна претендентка на перемогу", " Кльова!", "Жінка-вогонь", " Ось переможець!", "Крутий буде гравець, удачі","Дуже схожа на молодого Зеленського" - пишуть користувачі в соцмережі.

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