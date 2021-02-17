Мер'єм Узерлі, безумовно, домоглася величезних висот, знявшись в серіалі "Величне століття", але вона не єдина, хто з її великої родини, володіє видатним талантом

У 37-річної Хюррем (саме так звали її героїню в турецькому телешоу) є два зведених старших брата-близнюка від першого шлюбу матері та рідна сестра Джанан. Різниця у віці між Мер'єм і Джанан всього два роки, тому дівчатка з дитинства були близькі і продовжують бути хорошими подругами в дорослому житті.

Джанан, якій цього року виповниться 40 років, тільки недавно відкрила публіці свій талант. Вона вже встигла стати досить відомою в Німеччині: складає музику в стилі джаз і співає переважно турецькою мовою. Звичайно, до рівня популярності Мер'єм їй далеко, але це ніяк не впливає на відносини родичок.

За словами Джанан, вона рада за Мер'єм, більш того, зовсім не відчуває заздрощів.

"Ми в дитинстві особливо не сварилися. Ніхто з нас не намагався якось підпорядкувати собі іншого. Можливо, така свобода ще більше зблизила нас", - ділилася Джанан в одному з інтерв'ю, називаючи Мер'єм близьким другом. Коли тій подзвонили, щоб повідомити про затвердження на роль Хюррем, Джанан стрибала від радості - завжди знала, що сестра доб'ється успіху.

До речі, дівчина активно веде мікроблог в Instagram. Вона ділиться не тільки своїми успіхами на музичному терені, але також частенько викидає сімейні кадри, в тому числі й дитячі. Користувачі в коментарях помітили, що сестри Узерлі не сильно схожі, але при цьому в обох є свої "родзинки".

"Дві красуні 😍", "Не гірше, ніж Хюррем", - коментують фото Джанан.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття" без косметики підкорила чуттєвим чином: "шалено красива".

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