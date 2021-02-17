Телеведуча Леся Нікітюк, вбралася у стильний костюмчик і похизувалася ідеальними формами.

Як повідомляє Politeka.net, телезірка Леся Нікітюк в соцмережі Instagram опублікувала серію фотографій, на яких позує в спокусливому образі. Схоже, зіркова красуня побувала в модному домі дизайнерки Христини Липинської, яка одягає багато зірок. Щоб похвалитися обновками, Леся влаштувала цілу фотосесію в стильному вбранні.

Як видно, перед камерою Нікітюк з'явилася у витонченому чорному костюмі, який складається з коротенької спіднички і укороченого піджака з одним ґудзиком, під яким нічого немає. Цей наряд підкреслив апетитні форми і стрункі ніжки зірки, ще й оголив її пружне декольте, а свій образ красуня доповнила оригінальними прикрасами. Волосся Лесі розпущене - на одному зі знімків вона схопилася за нього руками, а на її обличчі акуратний макіяж і мила посмішка.

У підписі до фотографій телеведуча написала: "Вас заліпило? Поставте в коментах". Звичайно ж шанувальники не залишили без уваги таку публікацію Нікітюк, її завалюють компліментами і захопленими коментарями. Правда, деякі відзначили, що вона трохи поправилася. "Здається, ти трохи набрала в талії", "Леся! Ти така щира і справжня!", "Нас відморозило", "Чудово!", "Красуня", "Клас", "Вбрання карколомне", "Леся, ти найкрасивіша", "Виглядаєш просто чудово", "Ти красива, мені б таку дружину", "Спідницю нижче, а то пупок не видно", - пишуть фанати в коментарях до фото Нікітюк.

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