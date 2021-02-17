Телеведуча Леся Нікітюк, вбралася у стильний костюмчик і похизувалася ідеальними формами.
Як повідомляє Politeka.net, телезірка Леся Нікітюк в соцмережі Instagram опублікувала серію фотографій, на яких позує в спокусливому образі. Схоже, зіркова красуня побувала в модному домі дизайнерки Христини Липинської, яка одягає багато зірок. Щоб похвалитися обновками, Леся влаштувала цілу фотосесію в стильному вбранні.
Як видно, перед камерою Нікітюк з'явилася у витонченому чорному костюмі, який складається з коротенької спіднички і укороченого піджака з одним ґудзиком, під яким нічого немає. Цей наряд підкреслив апетитні форми і стрункі ніжки зірки, ще й оголив її пружне декольте, а свій образ красуня доповнила оригінальними прикрасами. Волосся Лесі розпущене - на одному зі знімків вона схопилася за нього руками, а на її обличчі акуратний макіяж і мила посмішка.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Прийомна дочка Потапа готується переплюнути Дорофєєву і Каменських, кадри вже в мережі: "Починаю сольну..."
46-річна таємна дружина Олега Винника в пишній сукні заткнула за пояс молодих красунь: "Лапочка"
Роздягнена "Холостячка" Мішина прикрила бюст однією листівкою: "Ох, намистинки які"
Масштабна пожежа в Києві: полум'ям охопило величезну територію парку, відео та деталі з місця
У підписі до фотографій телеведуча написала: "Вас заліпило? Поставте в коментах". Звичайно ж шанувальники не залишили без уваги таку публікацію Нікітюк, її завалюють компліментами і захопленими коментарями. Правда, деякі відзначили, що вона трохи поправилася. "Здається, ти трохи набрала в талії", "Леся! Ти така щира і справжня!", "Нас відморозило", "Чудово!", "Красуня", "Клас", "Вбрання карколомне", "Леся, ти найкрасивіша", "Виглядаєш просто чудово", "Ти красива, мені б таку дружину", "Спідницю нижче, а то пупок не видно", - пишуть фанати в коментарях до фото Нікітюк.
Нагадавши, самотня Нікітюк показала дитячу кімнату в своєму будинку і несподівано зізналася: "робила для..."
Як повідомляла Politeka, холостячка Нікітюк засвітила кільце на безіменному пальці, в мережі ахнули: "Все! Заручили!».
Також Politeka писала, скандальна Нікітюк приголомшила несподіваним талантом, не гірше, ніж в салоні краси: "вперше за три роки...".