Відома артистка Оля Полякова поскаржилася, що її дорогу квартиру в Печерському районі Києва затопило

Ситуацію, про яку розповіла артистка, активно коментують у мережі, передає Politeka.net.

Через підвищення температури з даху будинку почав сходити сніг, тому житло співачки, розташоване на останньому поверсі будівлі, затопило. Полякова заявила, що тільки навесні зробила новий дорогий ремонт, а тепер його псує вода, яка тече зі стелі. Вона зазначила, що вже неодноразово скаржилася в Печерську районну адміністрацію і ЖЕК, однак там просто не піднімають трубку.

Відзначимо, користувачі мережі бурхливо відреагував на розповідь зірки. Поки одні обурюються тому, як працює ЖЕК, інші впевнені, що це Розплата артистки за шпильки на адресу інших.

"Це обурливо! Стільки років у людини проблема, а ЖЕК не ворушиться", "Отвєточка прийшла за всі її образи артистів. Тепер нехай вигрібає", "Бумеранг він є, нічого ображати", "Чого ЖЕК повинен збивати бурульки? Це що комунальна квартира або приватна власність. Може ще захоче щоб Кличко збивав", "Бумерангом. Ответочка від гидотних слів", "Справа не в Поляковій, а в тому що ЖЕКи це паразити які ні чорта не роблять багато років!", "Співчуваю - з року в рік одне і теж", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова оскандалилася, назвавши Тіну Кароль відомою "плакальницею" на похоронах.

Пізніше під час обговорення фігури героя в шоу "Маска", Полякова заявила, що вона не може належати Камалії, тому що "Камалія - СІС**тая, величезна і з великими ногами".

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