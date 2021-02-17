Переможниця "Холостяк-9" Даша Квіткова, яка стала дружиною Микити Добриніна, показала унікальне фото

Як передає Politeka.net, 22-річна дівчина опублікувала в "сторіз" в Instagram цікавий кадр, відповідаючи на питання одного з фоловерів.

У вагітної Даші поцікавилися природою її кучерів. Дівчина часом випрямляє локони, проте частіше показується на публіці з розкішною кучерявою шевелюрою.

"Підкажіть, будь ласка, ваші кучеряшки від кіс або якась довговічна укладка?", - запитали в дружини Добриніна.

"Втомилася відповідати на це питання. Нічим волосся не кручу, біозавивку не роблю, - трохи різкувато відповіла Даша, додавши, - Моє кучеряве волосся - це мрія моєї мами. Все від народження. Але з кожним тижнем вагітності моє волосся перестає завиватися, так як змінюються гормони".

На доказ Квіткова прикріпила архівне фото, на якому постала зовсім ще крихтою на руках у білявої дівчини, схожої на неї зараз як дві краплі води. Виявляється, ця дівчина - мама Даші. Просто неймовірна схожість, що відразу впадає в очі.

До речі, на фото нижче сама Даша - у них з мамою реально одне обличчя.

Раніше ми повідомляли, Квіткова поділилася бекстейджем однієї з фотосесій, показавши, як виглядає без фільтрів. Усміхнена дружина Добриніна, з розпущеним волоссям, позувала в боді тілесного відтінку, накинувши на плечі чоловічий піджак сірого кольору. Дівчина не соромиться показувати свій вагітний животик, навпаки, хоче запам'ятати та увічнити кожну секунду свого цікавого положення.

Нещодавно пара розкрила, що у них буде син.

Нагадаємо, вагітна дружина "Холостяка" Добриніна задерла майку, показавши нову фігуру: "сьогодні вночі..."

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Добринін показав вагітну дружину в несподіваному образі: "просто унікальний момент!"

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина показала екстремальні розваги на відпочинку з Еллертом: "не кожна наважиться"