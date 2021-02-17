Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала апетитні форми в бірюзовому бікіні

Амбросіо не раз говорила, що, коли вона тільки починала свою кар'єру в Victoria's Secret, в її житті практично не було місця для спорту і дієт. Однак після першої вагітності в 2008 році Алессандра набрала 27 кг і щоб виправити ситуацію у неї було всього три місяці. Згідно з контрактом зірці треба було вийти на подіум в найкоротші терміни.

Тоді модель сіла на дієту, під час якої їла не більше 1200 калорій і почала фанатично займатися спортом. Як видно на свіжих кадрах моделі, вона підтримує результат схуднення донині і дуже піклується про свою фігуру і шкіру.

У ті рідкісні випадки, коли у Алессандри немає можливості відвідати тренажерний зал, вона замінює заняття грою у волейбол, прогулянкою і плаванням. На пляжі зірка, як видно, вражає фігурою досить швидко, а Бірюзовий купальник вдало їй в цьому допоміг.

"Дитя острова ☀; сумую за тобою ❤️; наверх❤️; ви така добра і щира Алессандра, спасибі, що завжди поширюєте щастя !! 🤗 ❤ ️ 😘 ; Кращий десерт; я теж здивована! Хороша леді; Вау, ти добре виглядаєш😍; чудово🧿 🔥 💣; чудово🔥; розкішна, пурхай, як метелик».

На всіх фото неможливо не помітити також головний "козир" Алессандри-вважається найдовоногою і в своїй країні, і в Південній Америці взагалі. Також не менш примітно те, що Амбросіо любить виходити на подіум в незвичайних нарядах.

Наприклад, один раз вона навіть виступала в білизні з цукерок, а іншим разом блищала в ліфчику з каменів. А ось в реальному житті дівчина виглядає зовсім інакше – віддає перевагу природність, лаконічність і природну красу.

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