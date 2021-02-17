Відома співачка Алла Пугачова здивувала моложавим виглядом і схожістю з Христиною Орбакайте

Як пише Politeka.net, Алла Пугачова у свої 71 рік все більше вражає шанувальників раптовими змінами у своїй зовнішності. І мова йде не про пластичні операції, а про сильну худорлявість і схожість зі старшою дочкою, яку помітили фанати в останній публікації зірки.

Алла Пугачова показала відео, на якому вона з сином Гаррі займається музичною імпровізацією на піаніно. Поки Гаррі грає свою мелодію, зоряна мама підтримує гармонію більш високими нотами, утворюючи з ним своєрідний дме.

Алла Пугачова в кадрі постала зовсім невпізнанною: на стільці сиділа струнка жінка з кумедним "хвостиком" на маківці і в коротенькій спідничці, завдяки якій було видно стрункі ніжки співачки. Саме ці ніжки привернули увагу шанувальників в коментарях. Також вони відзначили момент, коли Примадонна повертається до камери обличчям.

"Хто ця молода дівчина?", "Просто не впізнати", "Дівчинка", "Що за дівчинка на стільці сидить?", "Алла Борисівна, на відео ви дуже схожі на дочку Христину", "Це Алла або Христина?", "Навіть не відразу дізналася. Все думала повернеться, а там Христина", "Я думала, це дівчина років 30" - написали фанати Алли Борисівни під публікацією.

Також передплатників розчулили здібності юного Гаррі до музики і заговорили про зміни в самій співачці, які пробудили в ній маленькі діти.

"Як мило", "Класно!", "Повний захват!", "Божественна жінка", " спільна творчість не забудеться ніколи!", "Вау! Скільки пристрасті, композитор", "Діти і Макс - це еліксир молодості і молодильні яблучка для Алли", "Алла Борисівна, ви така класна і крута мама!", "Коли на одній хвилі з дитиною", "Чудові",- написали шанувальники Примадонни.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

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