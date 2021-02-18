Старша донька Народної артистки України Ольги Сумської Антоніна Паперна влаштувала яскраву фотосесію

Як повідомляє Politeka.net, Тоня виклала в соцмережу Instagram кілька милих фотографій, на яких позує в цікавому образі. Відзначимо, що дівчина, як і її зіркова мама, теж акторка, але зараз вона в декреті, оскільки минулого року народила дитину. Паперна одружена з російським актором Володимиром Ягличем, разом пара виховує дочку і сина.

На нових фотографіях, які показала Антоніна, її можна побачити в затишній кімнаті, залитій яскравим світлом. Дівчина і так і сяк позує фотографу, розпатлуючи волоссям. Перед камерою вона з'явилася в чорних шкіряних брюках, які переливаються сріблом, і в темній закритій кофтині з невеликим комірцем. Свій образ красуня доповнила масивним ланцюжком поверх коміра. Її волосся розпущене, а на обличчі витончений макіяж, вона прямо спопеляє своїми гострими поглядами.

Паперна не підписала свою публікацію, зате фоловери почали активно обговорювати знімки, засипаючи її захопленими коментарями. Однією з перших прокоментувала фотографії Антоніни її мама – Ольга Сумська. "О, Боги! Скільки шарму!",- написала вона. Шанувальники погодилися з актрисою, відзначаючи, що дочка точно пішла в зіркову матусю. Багато також відзначили, що жінки дуже схожі зовні, хоча сама Тоня не раз це заперечувала. "Ви просто шикарна, обожнюю всю вашу сім'ю", "Краса!", "Красуня!", "У темному, дуже навіть", "Тоня, ви красуня і розумниця! Привіт з України!", "Однозначно - хороша", - пишуть шанувальники в коментарях до фотографій Антоніни.

Нагадавши, дочка Ольги Сумської в хутряній шапці вразила схожістю із зірковою матусею: "Чого ти настільки красива?".

Як повідомляла Politeka, дочка Ольги Сумської похвалилася ідеальною зовнішністю в зимовому одязі: "Для жінок завжди актуальна...".

Також Politeka писала, пишногруда дочка Ольги Сумської в шкіряному міні і ланцюгах показала свою темну сторону: "Так на маму схожа".