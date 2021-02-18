Батько Меган Маркл зробив заяву журналістам після того, як дочка оголосила, що знову чекає на дитину

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на видання Daily Mirror, Томас Маркл після новини про другу вагітність його дочки – герцогині Сассекської – зробив заяву. Він сказав пресі, що коли-небудь мріє зустрітися зі своїми онуками. Варто уточнити, що колишня акторка Меган Маркл вже довгий час не спілкується зі своїм батьком, його навіть не було на весіллі, коли вона виходила заміж за британського принца Гаррі. Однак, попри розлад в сім'ї, 71-річний Томас все ж хотів би побачити онуків.

Батько герцогині побажав Меган і принцу Гаррі, щоб народження ще одного спадкоємця британського престолу пройшло благополучно, і без ускладнень. "Сподіваюся у майбутньому побачити онуків", - цитують слова містера Маркла зарубіжні видання.

Відзначимо, що про свою другу вагітність Меган оголосила на День закоханих, 14 лютого. Королівська сім'я опублікувала зворушливе чорно-біле фото герцогів Сассекських, на яких видно, що 39-річна дружина принца Гаррі в при надії. І хоча пара віддалилася від сім'ї і не бажає публічності, все ж британці зраділи цій новині. Букмекери навіть почали приймати ставки, яким же буде ім'я ще одного спадкоємця. Так, в Британії впевнені, що і ім'я другого малюка буде починатися буквою "А". Хоча також не виключають, що якщо буде дівчинка, то її назвуть на честь королеви Англії – Єлизаветою. Як відомо, у 2019 році у Гаррі і Меган народився первісток, якого назвали Арчі, а друга дитина пари стане восьмою в черзі на британський королівський престол.

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