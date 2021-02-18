Українська телеведуча Катя Осадча здивувала новим образом, Джамала одяглася так само

Як пише Politeka.net, неперевершена Катя Осадча у своєму Instagram вирішила трохи поекспериментувати з образом і приміряла новий головний убір, який водночас привернув увагу і іншої зірки. Новий образ викликав у шанувальників асоціації з відомою історичною особистістю і привів у захват публіку.

На своїй сторінці Катя Осадча розмістила фото, де вона постала в незвичному образі. Любителька всіляких капелюшків і шапочок, які вже стали її своєрідною "візитною карткою", доповнила свій зимовий наряд незвичайною шапкою, яка закривала вушка в холодний зимовий день.

На знімку Катя Осадча позує впівоберта до камери у своїй кремовій стьобаній куртці. До неї замість шапки телеведуча одягла дуже зручний головний убір, що захищає голову від морозу і вітру і нагадує елементи образу знаменитої Княгині Ольги.

За словами Каті Осадчої, вона приміряла нову дизайнерську роботу, яка виконана за мотивами української історії. Вона зазначила, що ця шапочка - це круте сучасне втілення української історії, яким варто пишатися.

Шанувальники Катя Осадчої тут же відзначили схожість телеведучої з історичною персоною, і навіть припустили, що вона є нащадком княгині. Хоча знайшлися і ті, кому образ не сподобався.

"Княгиня Катерина", "Вам дуже йде", "Дуже красиво! І тепло!", "Як тобі красиво", "Офігенно", "Катя, ви як бабуся", "Вважаю образ невдалим", "На фото Княгиня Ольга", "Катя, може ви її нащадок?", "Красуня!", "Дуже схоже на хіджаб! Краса!", "Клас, мені дуже подобається! Крутий образ", "Дуже вам пасує, Катерина", "Юрій милується своєю Катериною, красуня", - написали фоловери в соцмережі.

Цей же головний убір не залишила без уваги й інша українська знаменитість. Співачка Джамала, ймовірно, теж захотіла бути подібною княгині Ользі і в своєму Instagram Stories приміряла таку ж шапочку, хоча виглядала вона в ній трохи інакше.

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