Колишня героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розіграла справжню сцену між нею та її обранцем Олександром Еллертом

Пара хоча і не так давно разом, але встигла підкорити серця українців, пише Politeka.net. Закохані проводять багато часу разом, не соромлячись виставляти почуття напоказ.

Пара приходить разом на інтерв'ю, і постійно балують своїх підписників спільними кадрами проведення часу.

Цього разу закохані побували в гостях на Ютуб-каналі "НО ЭТО НЕ ТОЧНО", де розіграли справжню "драму". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Так, ведучий жартома шльопнув себе по нозі. А пізніше Еллерт запропонував Ксенії спробувати на собі, як це, і шльопнув її теж.

Ксенія сказала, що їй боляче, а потім в жартівливій формі стала висміювати дії коханого.

"Це абьюз! Це фізичне насильство!... Ти тут стояв і на всю країну заявляв, що ніколи в житті бити мене не будеш", - сказала Мішина, розігруючи справжній скандал.

Раніше ми писали, що Ксенія Мішина поділилася болючими спогадами про свої попередні стосунки.

Зірка розповіла - колишній коханий не дозволяв їй зніматися в кіно і влаштовував скандали. Актрисі навіть доводилося звертатися в поліцію.

Артистка зізналася, в той час, коли вона зустріла бойфренда, у неї були важкі часи. Чоловік проявляв турботу, але поступово вона помітила тиск. Через приниження і "репресії" почалися сварки, в хід йшли навіть кулаки.

На щастя, Ксенії вдалося піти з цих відносин.

Нагадаємо, мокра "Холостячка" Мішина безсоромно осідлала Еллерта, переплутавши його з іншим: "це фіаско і розлучення"

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