Відомий український співак Олег Винник показав себе крупним планом

Артист завоював серця маси українців завдяки своєму дивовижному голосу і приємній зовнішності, пише Politeka.net.

Винник стає нерідким гостем на різних шоу, а також він дає інтерв'ю. Цього разу його зняли під час однієї з таких бесід.

Співака зняли крупним планом. Чоловік зачесав назад волосся, блиснувши у вусі сережкою. Погляд Олега притягував.

Видно, що артист для зйомок в інтерв'ю надів чорну кофту, яку розстебнув.

"Друзі, на YouTube-каналі "в гостях у Гордона" @gordondmytro вийшло моє нове інтерв'ю. Спасибі всім за відгуки. Хто ще не дивився, шукайте посилання на відео у мене в сторіс 🖤 Гарного дня!",- написав співак.

За годину пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів:

"Дуже цікаве інтерв'ю! Дивилася не відриваючи очей! І вкотре переконалася, що саме ви, людина з величезної літери!❤️ і Вас було безмірно Слухати! Ви найкращий🥺 💕", "дуже поважав вас, але ви не поважаєте себе, якщо даєте інтерв'ю цій людині", " дуже цікаве інтерв'ю😍 я почала ще більше захоплюватися вами,Браво, маестро👏 🏻❤"," це дивовижне Інтерв'ю!Ви там по-особливому близький і рідний!Спасибі, що ви є!❤ ️ 🌹 ", "Ура!!!! Круто!!!!! Обов'язково подивлюся!!!!! Спасибі велике!!!!! ❤ ️ ", "Все чесно, так все відкрито, без пафосу, без фарб, від душі і з любов'ю....у цьому всьому і полягає справжній чоловік і людина з великої літери!!!!!❤️".

Нагадаємо, 46-річна таємна дружина Олега Винника в пишній сукні заткнула за пояс молодих красунь: "Лапочка"

Як повідомляла Politeka, голосисті красуні з "Голос країни" підкорили Винника, співак не стримав почуттів: "з такими…"

Також Politeka писала, що Полякова після скандалу з Кароль і Камалією уїдливо висловилася про Винника: "Святе..."