Герцог Единбурзький Філіп був госпіталізований в лікарню через нездужання

Як пише Politeka.net з посиланням на bbc, в Букінгемському палаці сталося непередбачене - чоловік королеви Єлизавети II герцог Единбурзький принц Філіп потрапив до лікарні через погане самопочуття, його госпіталізували в медустанову у вівторок ввечері, 17 лютого.

Наразі 99-річний чоловік королеви Великобританії принц Філіп знаходиться в лікарні Короля Едуарда VII. Про причини госпіталізації поки не повідомляється, але джерело в Букінгемському палаці уточнює, що принц знаходиться в лікарні через нездужання. При цьому лікування не буде пов'язано з коронавірусом, хоча погане самопочуття у герцога Единбурзького спостерігається вже протягом останніх декількох днів.

За словами джерела в палаці зараз чоловік королеви Єлизавети II знаходиться в хорошому настрої, що говорить про те, що ситуація, можливо, не настільки критична.

Зокрема, йдеться, що принц Філіп відправився в лікарню Короля Едуарда VII самостійно, на автомобілі. За словами джерела герцог Единбурзький прислухався до рекомендацій свого особистого лікаря і вступив до лікарні через обережність.

Імовірно, чоловік Єлизавети II буде перебувати в лікарні ще кілька днів, де за його станом здоров'я спостерігатимуть фахівці, а сам герцог зможе відпочити і набратися сил.

Нагадаємо, що 9 лютого, о 08: 55 в лікарні Портленда на світ з'явився дев'ятий правнук Єлизавети II, якого народила принцеса Євгенія. Ця дитина стала первістком для принцеси і її чоловік Джек Бруксбенк в цей момент був поруч з нею.

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