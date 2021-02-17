Співачка Настя Каменських звернулася до шанувальників з цікавою пропозицією - приєднатися може кожен

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і дружина Олексія Потапенка Настя Каменських опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram чарівне фото. На знімку зоряна красуня зображена на пляжі, мабуть, знімок був зроблений під час різдвяних канікул артистки на Мальдівах.

На фотографії Настя відображена на красивому білому пляжі в оточенні густої екзотичної зелені. Перед камерою вона з'явилася в симпатичному темному платтячку з дрібним квітковим візерунком і рукавами-ліхтариками, яке підкреслило витончену фігурку і пишне декольте. Пишні кучері співачки розпущені і акуратно укладені, а на її обличчі кокетливий макіяж з яскравою помадою. Каменський склала губи в поцілунку і приклала долоні до щік, грайливо поглядаючи в камеру.

У підписі до фотографії Настя згадала, що в цей день, 17 лютого, у світі відзначається День спонтанного прояву доброти. У зв'язку з цим зірка вирішила влаштувати благодійну акцію – вона просить шанувальників жертвувати кошти фонду "Таблеточки", а від себе даруватиме речі власного бренду.

Шанувальники у захваті від нового фото Каменських, її засипають компліментами в коментарях до публікації. Багато відзначили, що артистка виглядає дуже свіжо і чарівно, деякі вважають, що без чоловіка Потапа вона краще виходить на фотографіях. "Красива, мила, стильна", "Ти без Потапа на багато краще на фото виходиш", "Мені було 7 років, я прийшла до вас на концерт, і ви мене обійняли. Тоді моя мрія збулася", "Дорожче за всі титули - добре серце", "Це круто, коли є такі люди! Молодець", "Чарівна, красива і добра", - пишуть в коментарях до знімка Насті.

Нагадаємо, Настя Каменських після сімейного горя розпродає дорогі серцю речі: "запрошую...".

Як повідомляла Politeka, щаслива Каменських ніжно притулилася до Потапа: "Мімішність зашкалює".

Також Politeka писала, Настя Каменських у грайливій позі прикувала погляди до напівпрозорої маєчки: "Пиришки-пупиришки".