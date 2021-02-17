Співачка Аліна Гросу після розлучення опинилася в центрі обговорень через чутки про новий роман
Російський актор Роман Полянський знявся в кліпі разом з Аліною Гросу, після чого чутки про роман пари почали блискавично поширюватися в мережі. Нещодавно артист також вирішив вперше розкрити правду про свої стосунки, розповідаючи про особисте в коментарі
Як з'ясувалося, 37 чоловік розлучився з дружиною досить давно і тепер абсолютно вільний. Проте, розкривати подробиці свого особистого життя Роман не має наміру.
«Мені здається, всім вже давно зрозуміло, які у нас відносини. Щоб уникнути подальших подібних розмов, повідомлень і коментарів, проясню — я розлучився досить давно», — розповів Роман у своєму інтерв'ю.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Мама Дана Балана потрапила в реанімацію, що сталося: "Сильно вдарив…"
Подружка Макса Барських упустила бюст з екстра-декольте, побешкетувавши в ресторані: "Ніфіга які..."
Грайлива Кароль скинула ліфчик заради нового експерименту, Потап не встоїть: "Ого, Тіна..."
Роздягнена "Холостячка" Мішина прикрила бюст однією листівкою: "Ох, намистинки які"
Також він підкреслив, що про свою роботу з Аліною він може говорити вільно, адже вперше заспівав саме з нею і це був його особливий дебют в якості співака. А не актора.
"Все завдяки Аліні, за що їй окреме спасибі, вона втілила в життя одну з моїх мрій. Я давно мріяв почати співати, і вона дозволила і допомогла мені зробити це", - зазначив артист.
Примітно, що до цього на фото було показано, як Аліна з Романом вийшли на мороз без верхнього одягу. Вони обіймалися і посміхалися, ніби кажучи глядачам, що їх зігрівала в цей момент любов.
Їм давно приписували роман, проте Гросу і її обранець воліли відмовчуватися на цю тему.
Нагадавши, грайлива Аліна Гросу знайшла заміну колишньому чоловікові і схвилювала витівками на курорті: "я балдію".
Також Politeka писала, що розлучена Гросу здивувала появою в обіймах нового "залицяльника", фото потрапили в мережу:"чекаю весілля".