Співачка Аліна Гросу після розлучення опинилася в центрі обговорень через чутки про новий роман

Російський актор Роман Полянський знявся в кліпі разом з Аліною Гросу, після чого чутки про роман пари почали блискавично поширюватися в мережі. Нещодавно артист також вирішив вперше розкрити правду про свої стосунки, розповідаючи про особисте в коментарі «Сьогодні.Lifestyle».

Як з'ясувалося, 37 чоловік розлучився з дружиною досить давно і тепер абсолютно вільний. Проте, розкривати подробиці свого особистого життя Роман не має наміру.

«Мені здається, всім вже давно зрозуміло, які у нас відносини. Щоб уникнути подальших подібних розмов, повідомлень і коментарів, проясню — я розлучився досить давно», — розповів Роман у своєму інтерв'ю.

Також він підкреслив, що про свою роботу з Аліною він може говорити вільно, адже вперше заспівав саме з нею і це був його особливий дебют в якості співака. А не актора.

"Все завдяки Аліні, за що їй окреме спасибі, вона втілила в життя одну з моїх мрій. Я давно мріяв почати співати, і вона дозволила і допомогла мені зробити це", - зазначив артист.

Примітно, що до цього на фото було показано, як Аліна з Романом вийшли на мороз без верхнього одягу. Вони обіймалися і посміхалися, ніби кажучи глядачам, що їх зігрівала в цей момент любов.

Їм давно приписували роман, проте Гросу і її обранець воліли відмовчуватися на цю тему.

Нагадавши, грайлива Аліна Гросу знайшла заміну колишньому чоловікові і схвилювала витівками на курорті: "я балдію".

Також Politeka писала, що розлучена Гросу здивувала появою в обіймах нового "залицяльника", фото потрапили в мережу:"чекаю весілля".