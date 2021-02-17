Артист розповів, як йому було важко

Актори Ольга Сумська і Євген Паперний розійшлися понад 20 років тому, але досі їх відносини обговорюються

Подружжя розлучалося зі скандалом, адже Ольга закохалася в іншого, а Паперний не міг це пробачити, пише Politeka.net.

Євген Паперний днями в програмі "ЖВЛ" розповів, про непросте розставання з колишньою коханою. (Щоб подивитися відео, досрольте до кінця сторінки)

У той час Ольга Сумська закрутила бурхливий роман з Віталієм Борисюком. Актриса вирішила піти від чоловіка.

Паперний згадав, що під час чергової перепалки, Ольга сказала: "Ну ти і козел". Тоді артист не витримав і "заліпив" Ользі, а "вона і полетіла".

Колишній Сумської навіть пам'ятає, що слід від удару актриса замазувала тональним кремом.

Також Паперний згадав, що у нього з Борисюком відбулася чоловіча розмова, під час якої останній зізнався - його почуття серйозні і він закоханий у Сумську ще зі студентства.

У підсумку конфлікт вирішився. Однак скандал зраджений чоловік пережив болісно - через нерви у нього відкрилися дві виразки. А ще через розлучення актор майже не бачив свою дочку від Сумської, Антоніну, коли та була зовсім маленькою.

На щастя, зараз відносини з дочкою налагодилися. Також артист знайшов в собі сили пробачити Ользі й навіть запросив її разом з Борисюком у свою антрепризу "Боїнг — Боїнг".

Зазначимо, Ольга Сумська та її другий чоловік Віталій Борисюк познайомилися під час вистави "Криваве весілля".

Зірка розповіла, що Паперний зловживав алкоголем. Крім того, Ольга додала, що її колишній довго не страждав і відразу закрутив новий роман.

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