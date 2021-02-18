У мережі показали, як сильно змінилася зовнішність головної рокерші країни Юлії Саніної
Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сторінку програми "Зоряний шлях" у соцмережі Instagram, солістка рок-групи The Hardkiss Юлія Саніна за 15 років на сцені змінилася до невпізнання. У мережі опублікували фотоколаж, на якому співачку можна побачити зовсім юною і вже сформованою артисткою.
Зліва на фотографії Юлія зовсім юна, їй тут років 16. Вона відображена на природі, мабуть, це відбувалося восени. Перед камерою майбутня рок-зірка позує в темній курточці, у неї довге розпущене волосся і небесно-блакитні очі. На другому знімку Саніна з'явилася вже у своєму більш звичному сценічному образі - на ній хитромудре чорне плаття з прозорими елементами, волосся зачесане назад, а на обличчі яскравий макіяж з темною помадою.
У підписі до фотоколажу йдеться, що Юлія почала свою співочу кар'єру, коли їй було всього 16 років і вона вчилася в школі. Спочатку дівчина виступала на бек-вокалі, потім стала солісткою невеликої групи Sister Siren, а у 2011 році разом з чоловіком Валерієм Бебком вони створили групу The Hardkiss. За час існування колективу артисти експериментували зі стилем і звучанням, так і образи Саніної весь час змінювалися. Однак тепер її називають головною рок-виконавицею України.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Прийомна дочка Потапа готується переплюнути Дорофєєву і Каменських, кадри вже в мережі: "Починаю сольну..."
Роздягнена Кухар схвилювала образом Клеопатри, сидячи у ванній з золотом: "Знову я без тебе.."
Фіналіст "Холостячки" Тригубенко зізнався, хто вкрав його серце, Мішина була не першою: "Зараз лікті кусає..."
Масштабна пожежа в Києві: полум'ям охопило величезну територію парку, відео та деталі з місця
Нагадаємо, Саніна з "Танців з зірками" в "кольчузі" захопила відвертою лірикою: "До глибини душі...".
Як повідомляла Politeka, Саніна з "Танців з зірками" покрасувалася перед дзеркалом в гламурному образі, убивши своєю красою: "Божечки, яка...".
Також Politeka писала, Саніна з "Танців з зірками" показала свою підрослу радість, красуня затьмарила зірку: "Затискали...".