У мережі показали, як сильно змінилася зовнішність головної рокерші країни Юлії Саніної

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сторінку програми "Зоряний шлях" у соцмережі Instagram, солістка рок-групи The Hardkiss Юлія Саніна за 15 років на сцені змінилася до невпізнання. У мережі опублікували фотоколаж, на якому співачку можна побачити зовсім юною і вже сформованою артисткою.

Зліва на фотографії Юлія зовсім юна, їй тут років 16. Вона відображена на природі, мабуть, це відбувалося восени. Перед камерою майбутня рок-зірка позує в темній курточці, у неї довге розпущене волосся і небесно-блакитні очі. На другому знімку Саніна з'явилася вже у своєму більш звичному сценічному образі - на ній хитромудре чорне плаття з прозорими елементами, волосся зачесане назад, а на обличчі яскравий макіяж з темною помадою.

У підписі до фотоколажу йдеться, що Юлія почала свою співочу кар'єру, коли їй було всього 16 років і вона вчилася в школі. Спочатку дівчина виступала на бек-вокалі, потім стала солісткою невеликої групи Sister Siren, а у 2011 році разом з чоловіком Валерієм Бебком вони створили групу The Hardkiss. За час існування колективу артисти експериментували зі стилем і звучанням, так і образи Саніної весь час змінювалися. Однак тепер її називають головною рок-виконавицею України.

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