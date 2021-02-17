Відома українська співачка Наталія Могилевська порадувала шанувальників яскравими фарбами в одязі
Зірка похвалилася своєю крутістю в стильному образі, пише Politeka.net. Красуня опублікувала відео, в якому продемонструвала, наскільки ефектна. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Наталя позувала в рожевій блузі і світло-синявій спідничці. На ніжках артистки красувалися яскраві туфельки. Завершили образ великі окуляри і ланцюжок на шиї.
Зірка присіла на диван, злегка задерши ніжку.
"Хочеться весни! Хочеться кольору! А Вам? Який ваш улюблений? У різний час мені подобалися абсолютно різні кольори.
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Зараз я просто не можу носити ні сірий, ні чорний. Я в них просто не можу дихати! Тут навіть туфлі сонячні! Хочеться яскравих фарб, думок, вчинків!
І цікавих яскравих людей! Зараз мій улюблений фуксія і червоний з золотом. Найближчим часом ви це самі помітите. :) ❤️💜🧡💛", - написала Наталя.
За 20 хвилин відео зібрало майже 7000 переглядів і багато коментарів.
"Люблю яскраві кольори. Хоча сірий часом теж дуже добре виглядає, особливо в поєднанні з білим. Вам дуже личить яскрава палітра😍", " ну як завжди шикарна 😍 😍 😍улюблений Колір Синій💙!", "Останнім часом потягнуло на червоненький❤️", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Наталія Могилевська позувала в сукні, бретельки якої були тільки видно. Красуня спочатку закрила камеру двома сердечками, а після цього показалася крупним планом.
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