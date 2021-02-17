Відома телеведуча Катя Осадча захопила бездоганним вбранням і зачіскою

Як пише Politeka.net, Котити Осадча давно стала еталоном стилю і елегантною лаконічностю. Телеведуча з'являється в різних образах і вражає бездоганними нарядами. Але цього разу в своєму Instagram вона заговорила про зачіску.

Катя Осадча показала кілька кадрів з красивої фотосесії, де вона постала в зручному і яскравому одязі, який підійде для повсякденних виходів. Телеведуча одягнула широку білу блузку з незвичайними вертикальними смугами зеленого кольору і спущеним широким рукавом. Краї блузки були заправлені в милі вільні штани зефірно-рожевого кольору з високою посадкою. Завершили образ зручні білі кросівки на плоскій підошві.

Але окремої уваги заслуговували макіяж і зачіска Каті Осадчої. Макіяж був виконаний в стриманих нюдових тонах, а краї очей підкреслювали темні тіні. Це зробило погляд телеведучої більш виразним і глибоким. А укладання була представлена у вигляді зав'язаних на потилиці пасом, які довгими хвилястими локонами опускалися на плечі зірки.

"Коли день насичений різними подіями, завжди стане в нагоді універсальна зачіска. Дівчата зрозуміють, у кожної є свій варіант найзручнішої зачіски. Ось така моя вдала укладка на всі випадки життя", - підписала свою публікацію Катя Осадча.

Шанувальники телеведучої у своїх коментарях відзначили, що зірка, як і завжди, виглядає бездоганно і вражає своєю красою.

"Яка ви красива", "Катя, яка ви чарівна", "Дуже красива", " Катя, дуже йде!", "Стильний лук", "Чудовий образ! Зачіска вам дуже йде!", "Ви на цьому фото дуже мила", " класна!", "Супер", - написали фоловери до публікації Каті Осадчої.



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