Відома телеведуча Катя Осадча захопила бездоганним вбранням і зачіскою
Як пише Politeka.net, Котити Осадча давно стала еталоном стилю і елегантною лаконічностю. Телеведуча з'являється в різних образах і вражає бездоганними нарядами. Але цього разу в своєму Instagram вона заговорила про зачіску.
Катя Осадча показала кілька кадрів з красивої фотосесії, де вона постала в зручному і яскравому одязі, який підійде для повсякденних виходів. Телеведуча одягнула широку білу блузку з незвичайними вертикальними смугами зеленого кольору і спущеним широким рукавом. Краї блузки були заправлені в милі вільні штани зефірно-рожевого кольору з високою посадкою. Завершили образ зручні білі кросівки на плоскій підошві.
Але окремої уваги заслуговували макіяж і зачіска Каті Осадчої. Макіяж був виконаний в стриманих нюдових тонах, а краї очей підкреслювали темні тіні. Це зробило погляд телеведучої більш виразним і глибоким. А укладання була представлена у вигляді зав'язаних на потилиці пасом, які довгими хвилястими локонами опускалися на плечі зірки.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Українка з 15-м розміром ледве втримала "гармати" в гігантському декольте купальника: "Вражає!"
Подружка Макса Барських упустила бюст з екстра-декольте, побешкетувавши в ресторані: "Ніфіга які..."
Ефектна Лопес в трусиках забула про скромність: "Впевнена в собі і командує"
Полякова аж заволала, зрозумівши, хто Бабка на шоу "Маска", момент потрапив на відео: "Я говорила вам!"
"Коли день насичений різними подіями, завжди стане в нагоді універсальна зачіска. Дівчата зрозуміють, у кожної є свій варіант найзручнішої зачіски. Ось така моя вдала укладка на всі випадки життя", - підписала свою публікацію Катя Осадча.
Шанувальники телеведучої у своїх коментарях відзначили, що зірка, як і завжди, виглядає бездоганно і вражає своєю красою.
"Яка ви красива", "Катя, яка ви чарівна", "Дуже красива", " Катя, дуже йде!", "Стильний лук", "Чудовий образ! Зачіска вам дуже йде!", "Ви на цьому фото дуже мила", " класна!", "Супер", - написали фоловери до публікації Каті Осадчої.
Нагадавши, Катя Осадча вразила наповал двома спокусливими образами на зйомках "Світського життя": "неповторна..."
Як повідомляла Politeka, Полякова осоромилася зовнішнім виглядом під одним куполом з Осадчою і Кароль: "як завжди, в трусах"
Також Politeka писала, що закохана Осадча віддалася ніжності в обіймах Горбунова, кадр насолоди: "ви неймовірні"