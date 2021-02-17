Актриса і співачка з "Квартал 95", Еліна Мбані, підкорила формами в короткій сукні

Зірка вражає екзотичною красою і красивим голосом, передає Politeka.net. Виявляється, зірка 17 лютого святкує 25-річчя, з чим її вирішили привітати колеги по "Жіночому Кварталу".

У відповідній групі Instagram опублікували фото, на якому Еліна позувала в синьому шовковому платті з декольте.

Довжина вбрання дозволяла поглянути на стрункі ніжки, а глибоке декольте було дуже зухвалим - з нього ледь не вистрибував бюст.

"Сьогодні День народження у нашої талановитої красуні @elinambanii! 🎉🎉🎉

Вітаємо від усього колективу, бажаємо нових творчих досягнень і повного натхнення! Пишіть свої привітання нашій Елі в коментарях👇", - написали автори поста.

За вісім годин пост зібрав понад 800 лайків і багато коментарів.

"Дівчино, ви заміжня?", "З днем Народження, красуня! Здоров'я, щастя, успіхів !", "Вітаємо", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Еліна Мбані народилася у Вінниці в родині підприємців. Дівчина закінчила Вінницький педагогічний університет, спеціальність - викладач музики.

Перший вихід на сцену відбувся в 10 років.

Дівчина приховує все про особисте життя, боячись "наврочити". Однак Мбані розповіла, що мріє багато помандрувати.

Зірка пробивала собі дорогу і навіть була учасницею шоу "Голос країни".

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