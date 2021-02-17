Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана показала кадри після перельоту з України до Австрії

Як пише Politeka.net, Сніжана Бабкіна у своєму Instagram похвалилася знімком з чоловіком і зізналася, що зараз знову знаходиться в Австрії. Після операції пара ненадовго поверталася в Україну, але тепер знову покинула її межі.

На фотографії Сніжана Бабкіна стоїть поруч з чоловіком в ліфті. Пара постала в прекрасному настрої і з радістю позувала для шанувальників. Сергій після недавно перенесеної операції дивився веселим поглядом і навіть трошки підняв брови, поки його дружина з задоволеним обличчям робила сімейне селфі.

Сергій Бабкін тримав у руках величезну валізу, з якою вони зі Сніжаною прилетіли цього разу до Відня. Свою публікацію Сніжана підписала словами про те, що переліт нарешті завершився і вони успішно прибули на місце.

"Ми тута. Віденські", - написала Сніжана.

Крім того, дружина відомого українського музиканта перед перельотом поповнила свій сторіс відео про те, що вони з Сергієм знову знаходяться в Борисполі. Пара вирішила пообідати перед перельотом і зайшла в кафе підкріпитися улюбленою солянкою. Сергій з трохи збентеженим виглядом сидів перед тарілкою, поки Сніжана розповідала про майбутній переліт.

Як і завжди, Сергій Бабкін з дружиною отримали щиру підтримку від своїх шанувальників. Фанати дуже переживають за свого улюбленого музиканта, тому в коментарях вони побажали їм удачі у Відні.

"Ви найкращі!!!! Удачі вам!!!!", написали користувачі в соцмережі.

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