Співачка Віра Брежнєва влаштувала дивовижну фотосесію з двома дочками - Сонею і Сарою

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram популярна українська співачка Віра Брежнєва, яка є дружиною відомого продюсера і композитора Костянтина Меладзе, опублікувала зворушливі фото зі своїми підрослими дочками.

Схоже, артистка вирішила влаштувати атмосферну фотосесію з Сонею і Сарою. Вийшло дуже цікаво, адже всі знімки в чорно-білому стилі. На першій фотографії Віра показала дочок - вони стоять обійнявшись, на них схоже вбрання. Дівчата в темних широких брюках і об'ємних в'язаних светрах світлого кольору і з високими комірами. На другій і третій фотографіях мама і дочки позують вже всі разом, на них чорні плащі, а у світлому волоссі чорні стрічки. Треба сказати, що на тлі своїх дочок Брежнєва виглядає, як їх старша сестра.

У підписі до публікації Віра розповіла, що перший знімок з дівчатками стоїть у неї на заставці телефону. "Друге і третє фото - ми разом, і я їх обожнюю", - каже співачка. Вона також зазначила, що раніше всі зберігали фотографії близьких в гаманці, а тепер на заставці телефону.

Шанувальники в захваті від нових фотографій Віри і її дочок, адже вона так рідко їх показує широкому загалу. Багато відзначили, що зірка виглядає дуже молодо і вона своїм дочкам ніби ровесниця. "Красуні", "3 сестри", "Соня найвища", "Як вони виросли з маленьких дівчаток", "Так красиво", "Просто неможливо красиві і глибокі", "Красиві які", "Ще трохи, і у Вас на заставці будуть онуки", "Які вони милі", - пишуть в коментарях до фото віри.

Нагадаємо, Меладзе без слів продемонстрував, як любить Віру Брежнєву, шанувальники дивуються: "і це все?".

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