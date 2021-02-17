Українська співачка Таїсія Повалій, яка активно будує кар'єру в Росії, отримала порцію захоплення за живе виконання

Як пише Politeka.net, Таїсія Повалій, попри свій успіх у Росії, досі користується любов'ю шанувальників з рідної країни. На своїй сторінці в Instagram зірка зачарувала неперевершеним виконанням своєї пісні і підкорила енергійністю.

Таїсія Повалій записала відео для своїх фанатів напередодні виходу свого нового альбому. Співачка вирішила познайомити всіх з піснею, яку виконувала в живу, тому для свого мікровиступу в домашніх умовах співачка зробила гарний макіяж і одяглася в яскраву сукню-балахон.

На відео Повалій постала неймовірно веселою і енергійною артисткою, яка ще здатна заткнути за пояс своїх більш молодих колег. До того ж зміни в зовнішності зірки дозволили їй скинути з десяток років, тому Таїсія із задоволенням підкреслює своє нове обличчя за допомогою макіяжу.

Співачка в довгій атласній сукні з різнокольоровими горизонтальними смугами і вирізом човником почала співати пісню і пританцьовувати під неї. Зірка поводилася, немов на сцені, тому її імпровізація вийшла дуже органічною і отримала захоплені відгуки у шанувальників.

"Момент, коли живцем в 10000 разів краще запису", "стільки позитиву у відео", "Тая, ви просто офігенна!", "Яскрава, Сонячна! Стільки від вас драйву", "Тая - ви найкраща з незвичайним голосом і харизмою", " найкрасивіша співачка з шикарним голосом!", "Що значить талант! Прослухала кілька разів!", "Захоплююся Вами", "Одним словом-Королева естради", "Так, ви не старієте і чудово виглядаєте", "Супер, Ви красуня!", "Одна з небагатьох, у кого голосище", "Як завжди прекрасна!",- написали фоловери в соцмережі.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Таїсія Повалій (@tpovaliyofficial)

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