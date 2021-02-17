Відома модель Тіна Кунаки, Молода дружина Венсана Касселя, показала пікантний знімок

Як пише Politeka.net, дружина актора Венсана Касселя Тіна Кунакі надихає свого чоловіка витонченістю і екзотичною зовнішністю. Дівчина активно веде свій мікроблог в Instagram, який цього разу поповнила незвичайним знімком.

Тіна Кунакі на фото позує, сидячи на невеликому стільчику і підперши підборіддя однією рукою. Модель продемонструвала одвічну проблему кожної дівчини, яка намагається вибрати з Купи нарядів і сумочок кращий варіант. Дружина Касселя немов перебуває в замішанні і, відвівши погляд убік, намагається зупинитися на одній з крихітних сумочок, які тримає вільною рукою.

При цьому занурившись в цей вибір модель зовсім забула, що позує перед фотографом топлес, а найпікантніші місця на її тілі ховаються саме за цими улюбленими дамськими аксесуарами.

Дружина актора Венсана Касселя позує в одних лише штанах білого кольору з ледь помітними стрілками по центру. Білий колір вдало відтіняє смагляву засмаглу шкіру Тіни Кунакі і контрастує з довгим чорним волоссям, розпущеним по плечах.

І хоча на знімку було присутнє досить мало одягу, дівчина при цьому нітрохи не бентежилася, а кадр вийшов гармонійним і природним.

Шанувальники Тіни Кунакі у своїх коментарях відзначили її незвичайну красу.

"Богиня", "Ідеальна", "Така красива", "Сумочки мрії", "Краса", "Ти екстраординарна, і у тебе теж так багато талантів", - написали фанати моделі, а також залишили в коментарях безліч ЕМОДЖІ і захоплених смайлів.

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