Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко зачарувала фанатів одкровенням про свою впевненість

Як пише Politeka.net, 67-річна актриса завоювала серця фанатів завдяки своїй ролі Валюхи Будько в серіалі "Свати" і тепер до її персони прикута вся увага публіки. Тому шанувальники, ретельно вивчаючи життя актриси, на її фан-сторінці в Instagram показали, як Тетяна Кравченко стежить за своєю зовнішністю.

На відео Тетяна Кравченко знаходиться в салоні краси, де її особистий стиліст робить їй зачіску. Актриса смирно сидить в кріслі, поки майстер працює з її волоссям, і розповідає про свої відчуття після відвідування перукаря.

Тетяна Кравченко постала перед фанатами без косметики. Мабуть, актриса вирішила трохи приділити уваги своїй зовнішності, щоб відчувати себе впевненою в собі жінкою. На кадрах перукар після традиційної для Кравченко стрижки каре за допомогою фена і гребінця робить зірці "Сватів" укладку, витягаючи пасма. Майстер вже встиг підрівняти кінчики і підстригти актрисі чубок.

Поки стиліст працював над зачіскою Тетяни Кравченко, вона з нетерпінням чекала результату і, сидячи в кріслі, розповідала що їй дає догляд за собою.

"Я себе впевненіше відчуваю, після нього впевненіше, надійний!",- хвалить свого стиліста Тетяна Кравченко на відео.

"Красу ніхто не відміняв! Похід до стиліста за розкладом", - підписали публікацію шанувальники харизматичної зірки.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Тетяна Кравченко (@tat_kravchenko)

У той же час фанати в своїх коментарях оцінили старання Тетяни Кравченко виглядати краще і засипали її компліментами.

"Ви незвичайна!", "Яка ж ви красива", "Ви в будь-якому вигляді красиві!!!", "Ви завжди красива!", "Модниця", "Ви супер!", "Танюша, ти - найкраща!",- написали фоловери в соцмережі.

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