Хореограф і суддя з "Танців з зірками" Влад Яма показав, на що здатний, щоб підтримувати себе в хорошій формі

Як передає Politeka.net, 38-річний танцюрист опублікував свіжі "сторіз" в Instagram, на яких постав у спортзалі.

Яма з сім'єю зараз знаходяться в сонячному Майамі, США, але тренування знаменитість не пропускає навіть тут. Одягнувшись у футболку, треники й помаранчеві кросівки, Влад відправився до "качалки", де неабияк попотів на тренажерах, відточуючи свої біцепси та не тільки.

"Нічні справи", - коротко та з гумором підписав кадри задоволений собою хореограф.

Судячи з подальших кадрів, Влад займався не сам, а з тренером або другом.

"Як ми вбили плечі... та один одного. І простояли в планці 47 хвилин", - похвалився досягненнями Яма.

Дружина Влада Ліліана, очевидно, вважає кращою трохи іншу активність. У наступних "сторіз" вони з чоловіком постали в автомобілі - парочка захотіла влаштувати собі релакс.

"Ми вирішили, що сьогодні нам для повного щастя не вистачає масажу... Але якого масажу!", - каже на кадрах дружина Ями.

"Найкращого в Майамі!", - уточнив Влад.

Раніше ми писали, Ліліана показала в "сторіз", як вони з чоловіком вибралися погуляти удвох, залишивши п'ятирічного сина Леона під наглядом хрещеного батька. Парочка каталася на кабріолеті і, судячи з усього, насолоджувалися моментом усамітнення, як могли.

"Мама і тато вибралися трошки погуляти", - сказала дівчина , а її чоловік додав: "Свобода!".

Нагадаємо, що Влад Яма з "Танців з зірками" захопився красунею-дружиною в непристойно коротких шортах: Безсоромні кадри.

Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" в суперобтягуючому вбранні і корсеті спокусила"дарами природи":"Аж дзвенять".

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