Співачка Надя Дорофєєва викликала ажіотаж тим, що діється у неї на репетиціях
Як передає Politeka.net, 30-річна екс-солістка "Время и Стекло", яка почала сольну кар'єру, опублікувала свіже відео у=в своєму мікроблозі в Instagram, показавши нову команду, з якою працює (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Відчайдушна Дорофєєва чесно продемонструвала всі безумства, танці, забавні діалоги, які відбувалися напередодні її концерту в Одесі.
"З трепетом ділюся з вами першими репетиціями і знайомлю вас зі своєю командою ♥️ мене розривають емоції і хочеться вас усіх бачити на своєму концерті якомога швидше! Приємного всім перегляду 😎", - не втримала емоцій Надя, підписуючи кадри.
Користувачі прийшли в захват, розщедрившись на компліменти в коментарях:
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"Класне відео ♥️ з початком!"
"І слухати, і дивитися на вас - одне задоволення! Команда супер!! Ми раді, що ти знайшла своїх людей🔥"
"щось типу вечірки 🤪"
"Надя, який теплий влог😍 Так класно, що ви з командою так кайфуєте❤️"
"Боже, Надюшка, вітаю з першим виступом! Спасибі за влог!! Було приємно подивитися)"
"Улюблена наша, го побільше влогів? У тебе таке цікаве і насичене життя ☺♥️"
Раніше ми розповідали, як Дорофєєва блиснула спокусливими формами в тоненькому корсеті. Томна Надя застигла в приголомшливій позі, максимально прогнувши спинку і доторкнувшись до волосся. При цьому другу руку дівчина поклала собі на груди і закрила очі, ніби від задоволення.
"Скоро весна, скоро весна, скоро ці ночі неспокійного сну", - підписала цей чуттєвий кадр Дорофєєва рядком з відомої пісні "Отпетых мошенников"
Нагадаємо, соковита Дорофєєва в корсеті солодко зігнулася, заговоривши про безсонні ночі: "це страждання...".
Як повідомляла Politeka, Дантес попросив ради, що робити з Дорофєєвою наодинці: "може ігри якісь?".
Також Politeka писала, розкута Дорофєєва показала самий " сік "в костюмі з вирізами:"небезпечна Надя".