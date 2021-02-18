Співачка Надя Дорофєєва викликала ажіотаж тим, що діється у неї на репетиціях

Як передає Politeka.net, 30-річна екс-солістка "Время и Стекло", яка почала сольну кар'єру, опублікувала свіже відео у=в своєму мікроблозі в Instagram, показавши нову команду, з якою працює (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Відчайдушна Дорофєєва чесно продемонструвала всі безумства, танці, забавні діалоги, які відбувалися напередодні її концерту в Одесі.

"З трепетом ділюся з вами першими репетиціями і знайомлю вас зі своєю командою ♥️ мене розривають емоції і хочеться вас усіх бачити на своєму концерті якомога швидше! Приємного всім перегляду 😎", - не втримала емоцій Надя, підписуючи кадри.

Користувачі прийшли в захват, розщедрившись на компліменти в коментарях:

"Класне відео ♥️ з початком!"

"І слухати, і дивитися на вас - одне задоволення! Команда супер!! Ми раді, що ти знайшла своїх людей🔥"

"щось типу вечірки 🤪"

"Надя, який теплий влог😍 Так класно, що ви з командою так кайфуєте❤️"

"Боже, Надюшка, вітаю з першим виступом! Спасибі за влог!! Було приємно подивитися)"

"Улюблена наша, го побільше влогів? У тебе таке цікаве і насичене життя ☺♥️"

Раніше ми розповідали, як Дорофєєва блиснула спокусливими формами в тоненькому корсеті. Томна Надя застигла в приголомшливій позі, максимально прогнувши спинку і доторкнувшись до волосся. При цьому другу руку дівчина поклала собі на груди і закрила очі, ніби від задоволення.

"Скоро весна, скоро весна, скоро ці ночі неспокійного сну", - підписала цей чуттєвий кадр Дорофєєва рядком з відомої пісні "Отпетых мошенников"

Нагадаємо, соковита Дорофєєва в корсеті солодко зігнулася, заговоривши про безсонні ночі: "це страждання...".

Як повідомляла Politeka, Дантес попросив ради, що робити з Дорофєєвою наодинці: "може ігри якісь?".

Також Politeka писала, розкута Дорофєєва показала самий " сік "в костюмі з вирізами:"небезпечна Надя".