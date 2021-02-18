Співачка Джамала збентежила публіку сміливими кадрами, заради яких вибралася на дах

Як передає Politeka.net, 37-річна артистка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких засліпила стильним образом на тлі розкішного міського пейзажу.

Джамала позувала на морозі в брючному костюмі кремового відтінку зі спокусливим декольте і накинутому на плечі чорному пальто.

Зі злегка скуйовдженим волоссям, співачка щиро посміхалася і мружилася від сонця.

"Мене часто запитують, чи став мені Київ рідним? Моя відповідь - так! ❤️ Питання до тих, хто як і я народився не в Києві, а переїхав: для вас став своїм? Можливо, виникали думки повернутися в рідне місто? І хоча я не фанат саме зими в Києві, він - мій з будь-якого даху", - поділилася в підписі Джамала, малою батьківщиною якої є Крим.

Користувачі кинулися обговорювати побачене та відповідати на питання артистки:

"А навесні так взагалі можна з розуму зійти від щастя, коли стільки зелені оточує 😁 🥰 "

"Красиві фото. То оглядовий майданчик?"

"Ой чубчик не ваш коник 😢"

"Супер-жінка! Супер-співачка! Супер-артистка!"

"Люблю Київ, але повертатися додому до сім'ї завжди приємно! :)"

"рідним не став... і не стане..."

"Я хоч і з народження в Києві, але з кожним днем закохуюся заново 🥰 і не набридає постійно милуватися одними і тими ж місцями))"

Раніше ми розповідали, як Джамала здивувала результатами своєї дієти. Дівчина у що б то не стало хоче скинути мінімум 10 кг, але, мабуть, поки не дуже успішно. Правда, дієта принесла інші, несподівані, плоди:

"Всі показники покращилися: холестерин, вміст вітаміну D і т. д. вишенька на торті: мій метаболічний вік - 31 рік! 🔥".

Нагадаємо, блискуча Джамала побешкетувала з подругою-красунею, кадри закулісся облетіли мережу: "скучила...".

Також Politeka писала, що грайлива Джамала показала, що приховує за широким одягом: "мрій".