Співачка Джамала збентежила публіку сміливими кадрами, заради яких вибралася на дах
Як передає Politeka.net, 37-річна артистка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких засліпила стильним образом на тлі розкішного міського пейзажу.
Джамала позувала на морозі в брючному костюмі кремового відтінку зі спокусливим декольте і накинутому на плечі чорному пальто.
Зі злегка скуйовдженим волоссям, співачка щиро посміхалася і мружилася від сонця.
"Мене часто запитують, чи став мені Київ рідним? Моя відповідь - так! ❤️ Питання до тих, хто як і я народився не в Києві, а переїхав: для вас став своїм? Можливо, виникали думки повернутися в рідне місто? І хоча я не фанат саме зими в Києві, він - мій з будь-якого даху", - поділилася в підписі Джамала, малою батьківщиною якої є Крим.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене та відповідати на питання артистки:
"А навесні так взагалі можна з розуму зійти від щастя, коли стільки зелені оточує 😁 🥰 "
"Красиві фото. То оглядовий майданчик?"
"Ой чубчик не ваш коник 😢"
"Супер-жінка! Супер-співачка! Супер-артистка!"
"Люблю Київ, але повертатися додому до сім'ї завжди приємно! :)"
"рідним не став... і не стане..."
"Я хоч і з народження в Києві, але з кожним днем закохуюся заново 🥰 і не набридає постійно милуватися одними і тими ж місцями))"
Раніше ми розповідали, як Джамала здивувала результатами своєї дієти. Дівчина у що б то не стало хоче скинути мінімум 10 кг, але, мабуть, поки не дуже успішно. Правда, дієта принесла інші, несподівані, плоди:
"Всі показники покращилися: холестерин, вміст вітаміну D і т. д. вишенька на торті: мій метаболічний вік - 31 рік! 🔥".
Нагадаємо, блискуча Джамала побешкетувала з подругою-красунею, кадри закулісся облетіли мережу: "скучила...".
Також Politeka писала, що грайлива Джамала показала, що приховує за широким одягом: "мрій".