Співачка Таїсія Повалій вирішила здивувати публіку акапельним виконанням однієї з пісень, але щось пішло не так

Як передає Politeka.net, 56-річна артистка опублікувала свіже відео в себе в мікроблозі в Instagram, в якому оголосила про швидкий вихід свого нового альбому. Для більшого ефекту та розігріву фанатів зірка заспівала один з хітів, вразивши прекрасним голосом (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Нестаріюча Таїсія постала в строкатому смугастому платті-балахоні, з яскравим макіяжем та ідеальною зачіскою.

Користувачі, звичайно, оцінили старання Повалій, проте багато хто звернув увагу не стільки на її талант, як на зовнішній вигляд. Шикарній блондинці з бездоганним овалом обличчя і з кожним роком все більш витонченими рисами, швидше за все, дуже пощастило з пластичним хірургом.

Не секрет, що артистка, щоб зберегти молодість, не раз вдавалася до послуг лікарів і "агресивної косметології".

Наприклад, раніше в інтерв'ю вона зізнавалася, що пружність шкіри їй допомагає підтримувати малоінвазивна підтяжка обличчя та ін'єкції гелів на основі гіалуронової кислоти для корекції носогубних складок.

Однак, на думку користувачів, що бурхливо коментують свіжі кадри з Повалій, цього разу її важко впізнати - мовляв, в гонитві за молодістю переборщила не то з пластикою, не то з макіяжем, або разом узятим.

"Були гарніші"

"острах"

"Прекрасний голос! Але губи - дуже невдало вийшли... 😢"

"Взагалі на себе не схожа"

"Тая - вам треба переробити обличчя. Ви на себе не схожі зовсім. Якби не голос і ваша сторінка з нету... не впізнати зовсім. Пісня 🔥"



"Вам не треба такий макіяж робити. Не треба. Схожа на клоуна" - "на молодому обличчі буде мати гарний вигляд. А тут ротик окремо, очі окремо. Я думаю, той, хто робив їй цей макіяж, не найпрофесійніший майстер. Я здивувалася, тому що Тая завжди бездоганна"

"Таїсія ви переборщили з консиллером, напевно, під очима, дуже помітно. А так ви чудова"

"Таєчка, ви не старієте👏чудово виглядаєте. Любимо Вас ❤️"

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