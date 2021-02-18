Син Софії Ротару засвітив екран свого мобільного телефону, показавши, як підписана його знаменита мама

Син відомої співачки Софії Михайлівни Ротару, Руслан Євдокименко, 50-річний продюсер співачки, в сторіс Instgaram показав заставку в телефоні, коли дзвонить своїй зірковій матері, але вона зайнята, передає Politeka.net.

З екрана Руслана посміхається Моложава красуня Софія Ротару. У телефонній книзі, Софія Михайлівна підписана просто, "Соня". У коментарі до фото Руслан написав: "коли тобі дзвониш, але ти зайнята…"

Дивлячись на таке усміхнене фото, всі неприємні емоції просто випаровуються. Нестримна енергія любові і добра, яку випромінюють очі Ротару, може заспокоїти будь-якого, навіть турботливого сина, що дзвонить своїй матері.

Відомо, що нещодавно Софія Ротару попрощалася з онукою, яка вирушила до США, після тривалого візиту в Україну, який провела разом зі своїм нареченим, мільйонером Денисом Ждановим, який старший за дівчину на 13 років.

Дівчина живе і працює в США. Відомо, що Софія Євдокименко вчиться в школі Дизайну Парсонс в Нью-Йорку, а також будує кар'єру моделі і співачки.

Батько зворушливо прощався з дочкою. Він повідомив у соцмережі, що дочці потрібно було їхати на навчання, і побажав удачі.

Дівчина показувала момент вильоту з України, обійнявшись з майбутнім чоловіком Денисом, вони вирушили в повітряну подорож на інший континент. Варто сказати, що Денис Жданов є одним з найбагатших людей у світі, він входить в тридцятку найуспішніших підприємців Європи в сфері ІТ-технологій.

Нагадаємо, що 19-річна внучка Софії Ротару покинула Україну, показавши свого нареченого-мільйонера: "Погнали!"

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