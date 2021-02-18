Півфіналіст "Холостячки" Андрій Рибак й після закінчення шоу продовжує дружити з переможцем Олександром Еллертом

Вони часто бачаться, обмінюються подарунками і обговорюють події з життя. Те, що "Холостячка" Ксенія Мішина зробила свій вибір у бік одного з них, не скасовує міцної чоловічої дружби, вважають хлопці.

Як передає Politeka.net, Рибак опублікував свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показав чергову довгоочікувану зустріч з Еллертом. Останній тільки недавно повернувся з Мальдів, де відпочивав з Мішиною та дітьми, і привіз другу незвичайний презент. Радісний Олександр вручив Андрію пляшку з напоєм насиченого бурштинового кольору - передбачається, що "градус" у цього диво-еліксиру максимальний.

У Рибака, на жаль, не знайшлося, що вручити товаришеві. Але в діалозі той ненавмисно розкрив правду про рідкісну й небезпечну недугу, якою страждає Еллерт.

"Я б тобі манго подарував... Проте... у чувака алергія на манго... Реально. У тебе, тип, алергія на багате життя?", - запитав Рибак в Еллерта.

"Виходить, що так", - відповів з посмішкою той. І навіть показав наочно, що буде, якщо він покуштує цей заморський фрукт (зобразив з себе мертвого, з висунутим язиком).

Варто відзначити алергія на манго дійсно існує. Реакцією на цей плід, крім синдрому оральної алергії, може бути також контактний дерматит (почервоніння, свербіж, набряк і лущення шкіри). Але найнебезпечнішим моментом є те, що алергія може проявлятися анафілаксією. Ця смертельно небезпечна реакція вимагає термінової медичної допомоги.

Нагадаємо, коханий "Холостячки" Мішиної Еллерт уявив себе Тарзаном, зважившись на відчайдушний крок: "Саня, ти ж боїшся"

Як повідомляла Politeka, обранець "Холостячки" Мішиної Еллерт не зміг стримати злість, відео: "офіційний м * дак тижня"

Також Politeka писала, що обранець "Холостячки" Еллерт з новою стрижкою здивував сивиною і схожістю з відомим актором: "знаєте, де я пропадав?"