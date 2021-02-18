Учасниця шоу" Маска " загадкова Роза заінтригувала своєю заявою про стосунки з детективом

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці шоу "Маска" в Instagram з'явилося гаряче обговорення того, хто ж все-таки ховається під маскою троянди. До того ж заява учасниці в першому ефірі проекту ще більше загострила обстановку.

Головні претендентки, на яких падає вибір серед глядачів наразі, це Аліна Гросу, Даша Астаф'єва і Надя Мейхер. Шанувальники шоу у своїх коментарях до публікації не можуть прийти до однозначного висновку, але поки що сходяться на кандидатурі витонченої Аліни Гросу, хоча є й інші припущення.

"Злата Огневич або Аліна Гросу", "Даша Астаф'єва, думаю", "Надія Мейхер", "Аліна Гросу", "Аліна Гросу 100000000%", "Аліна, але фігура як у Наді", "Алінка", "Монро", "Оля Цибульська", "Олена Виницька",- губляться в здогадах користувачі.

Але над цим питанням зараз замислюються і самі детективи, особливо Андрій Данилко і Михайло Хома (DZIDZIO). Вся річ в тому, що Роза вже встигла заінтригувати суддів не тільки своїм співом, а й заявою про те, що у неї були стосунки з одним з них.

"Моє серце належить саме вам. Адже колись один з поважних наших детективів мені пообіцяв руку і серце. Але віддав його іншій жінці. Назавжди", - заявила Роза на сцені шоу"Маска".

Після цих слів Оля Полякова спробувала спровокувати Андрія Данилка на чесну відповідь, але артист почав відпиратися і жартома заявив, що його дружина - це сцена, хоча під впливом спиртного все можливо.

"Я одружений на сцені, тому не потрібно. Ні, ну я по п'яні можу наобіцяти чого завгодно. Міша, а ну коли", - звернувся він до DZIDZIO, хоча співак багатозначно утримався від коментарів на цей рахунок.

Але хай там як, але наступний ефір грандіозного шоу може допомогти розставити всі крапки над "і".

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

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