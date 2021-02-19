Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе і розповіла про коханого
На фото зірка позувала в прозорій білизні, яка не змогла заховати пишний бюст красуні, навіть найвідвертіші місця. Келлі в руках тримала піднос, яким якось прикрила зону бікіні, що не завадило кадру стати дуже гарячим. Гейл стояла серед тропічних дерев, виблискуючи мокрими вигинами і зовсім не бентежачись. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Манго смачні ... але я також люблю кавуни", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Я бачу там пару ягід малини", " зразок для наслідування назавжди ...", "Красиво і спокусливо", "Привіт з Німеччини", "я теж люблю їх обох", "Боже, це тіло-моя мета", "у тебе там красиві кавуни", "приголомшливо привабливий", "дуже чудова Келлі", "Так, мені подобаються твої кокоси", " дійсно! Не впевнений, хто був фотографом і арт-директором з цього приводу!".
Ми писали, що популярна модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала, як проводить вихідні.
На фото Келлі позувала в білому бікіні, яке складалося практично з ниточок. Модель залишила волосся розпущеним, а сиділа на стільці, розставивши ніжки.
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