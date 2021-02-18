Відома українська співачка Оля Полякова раптово застала дочку Машу з хлопцем вдома
Як пише Politeka.net, особисте життя старшої дочки Олі Полякової привертає увагу шанувальників не менше, ніж сама зіркова мама, яка у своєму Instagram вирішила пролити трохи світла на взаємини Маші з хлопцем.
У своєму Instagram Stories Оля Полякова показала, як випадково застукала 15-річну доньку в компанії хлопця у себе вдома. Співачка зняла відео, де вона, немов детектив, повільно входить у двері і показує романтичну обстановку, в якій знаходилася "солодка парочка".
На кадрах Полякова під звуки електрогітари показує розкидані на підлозі іграшки, а потім повільно переводить камеру на невеликий диванчик, де сиділа перед хлопцем і захоплено за ним спостерігала. Сам хлопець в цей момент самозабутньо грав на гітарі, швидко перебираючи струни.
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Маша була в милому обідку з вушками і домашньому костюмчику білого кольору. Дівчина, побачивши, що їх ідилію порушила зіркова мама, почала посміхатися і дивитися на неї, а коли і хлопець помітив Олю Полякову, на його обличчі з'явилася збентежена посмішка.
"Давай, давай", - закликала Оля Полякова хлопця грати на гітарі, а також запитала у дочки, чому вона сама не грає.
"Маша, а ти давай, бери гітару", - говорила Полякова дочки, але Маша продовжувала сидіти і слухати гру свого хлопця.
Нагадаємо, що Маша Полякова у своєму Instagram вже знайомила шанувальників зі своїм хлопцем, з яким зустрічається з минулого року. Вони разом грають на гітарі і часто проводять вільний час разом. Дочка Полякової вже неодноразово балувала передплатників спільними знімками з ним.
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