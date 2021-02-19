Відома модель Ебі Ретчфорд показала свіжий образ і звернулася до фанатів

На фото Ебі позує в сміливому купальнику з вирізами, які практично не прикрили пишний бюст красуні і талію. Дівчина сиділа на ліжку, хвалячись пишною красою, а волосся залишила розпущеним. Ретчфорд доповнила образ стильними прикрасами, які зробили кадр ще більш гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Гаразд, хлопці, чесна дискусія ... що ще ви хочете побачити від мене більше в 2021 році !? більше товарів, роздачі фанатів, відеоролики в стилі відеоблогу для мого веб-сайту, фан-конкурси, такі як зустрічі та вітання", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 70 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудова", "ще нашийників", "поверніть свій календар, будь ласка", "просто ще раз, будь ласка, і спасибі", "Ти така красива, так за тобою сумуєш", "як завжди приголомшливо", "абсолютно шикарна любов".

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Модель цього разу постала в одних довгих чорних рукавичках. На тонких пальчиках можна помітити блискучі кільця, які притягували погляд не менш красивих довгих сережок у вухах.

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