Мішель Андраде поділилася потаємним, відповідаючи на запитання фанів

Мішель Андраде, відома співачка, яка стала новою ведучою "Орла і решки" разом з Позитивом, розповіла в сторіс Instagram про те, що її турбує найбільше, а також відповіла на питання своїх шанувальників, пише Politeka.net.

Так в сторіс співачки в рамках рубрики "час поговорити" знаменита юна співачка відповіла на питання. Спершу шанувальники привітали Мішель вдалим стартом ведучої в "Орлі і Решка", після чого на співачку посипалися більш гострі питання.

Мішель запитали про те, як вона ставиться до того, що останнім часом її роблять "копією Каменських".

"Мішель, тобі не здається, що останнім часом з тебе роблять двійник NK? Дякую за відповідь".

На що дівчина відповіла, що у неї немає такого відчуття: "Неа, у кожного свій шлях", - відповіла знаменитість.

Також Мішель розповіла про те, що найближчим часом, на початку березня, вийде кілька нових композицій, над якими вона працює, так званий ЕР (Extended Play).

Крім того, Мішель працює над створенням великого альбому, який побачить світ ближче до осені.

Одне з питань стосувалося її ставлення до людей з нестандартною орієнтацією: "як ставишся до ЛГБТ?"

"Прекрасно, Я За любов!",- відповіла Мішель, при цьому проілюструвала відповідь фото з Позитивом і Іриною Горовою. У кадрі дівчата в однакових чорних сукнях цілують хлопця, який здивовано витріщився в камеру.

Нагадаємо, що біда розлучила Мішель Андраде з батьком, невідомі подробиці: "Чим далі, тим більше...".

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