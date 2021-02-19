Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе, запропонувавши перейти до фізичного
На фото Алессандра позувала в купальнику на тлі скель. Красуня у всій красі хвалилася довгими ногами, виставивши на огляд і звільнені сідниці. Амбросіо в декількох позах показала свої головні достоїнства фігури, а волосся залишила розпущеним. Кадри вийшли дуже ефектними і запалюючими, адже модель виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Давайте перейдемо до фізичного, фізичного", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 80 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Богиня", "цей сеанс був твариною", " приємно бачити супермодель з м'язами !!", "Літня богиня", " спокусливо. Приголомшливе тіло", " Відмінна робота!", "Дорога Алессандра, ти богиня", "неймовірне визначення", "це занадто багато для мене", "це фантастичні фотографії, і Я бажаю вам гарного дня, дорога Алессандра".
Ми писали, що відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе на відпочинку.
На фото Алессандра показала себе в блакитному купальнику, який зливався з небом. Модель спокусливо вигнулася, позуючи на тлі зелені.
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