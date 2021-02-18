Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе, зробивши акценти на головному
На фото Анастасія позує в мереживній білизні і прозорій спідниці. Дівчина спочатку хвалиться бездоганною фігурою, потім демонструє зовнішність, ніжки, сідниці, бюст, а завершує показ зоною бікіні. Кумейко не соромилася все показати в деталях, завдяки чому знімки вийшли дуже спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Деталі", - написала Анастасія під фото.
Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
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Ми писали, що відома співачка Анастасія Кумейко показала себе в неймовірному образі.
На кадрах Анастасія позувала в нижній білизні в душовій кімнаті.
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