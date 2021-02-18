Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе, зробивши акценти на головному

На фото Анастасія позує в мереживній білизні і прозорій спідниці. Дівчина спочатку хвалиться бездоганною фігурою, потім демонструє зовнішність, ніжки, сідниці, бюст, а завершує показ зоною бікіні. Кумейко не соромилася все показати в деталях, завдяки чому знімки вийшли дуже спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Деталі", - написала Анастасія під фото.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"З-Зорро", "хто вам шикарне білизна зіпсував чорним маркером", "Ого,ого-го, жарковато, вже і мороз не страшний, спасибі за тепло", " вона була чудово складена...але права рука безглуздо стирчала з валізи", "дрібниці вічної жіночності", "придатний контент", "дивовижно", "але я не бачу подробиць", "шикарна дівчина", "ви дуже красива", "шикарна фігурка продовжуй підтримувати форму", "краса страшна сила", "Супер-дівчинка", "Немає слів, одні емоції", "знатний горішок".

Ми писали, що відома співачка Анастасія Кумейко показала себе в неймовірному образі.

На кадрах Анастасія позувала в нижній білизні в душовій кімнаті.

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