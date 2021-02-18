Учасник "Майстер Шеф. Професіонали" розкрив деталі закулісся шоу

Як пише Politeka.net, один з учасників шоу "Майстер Шеф. Професіонали" Володимир Юрін у своєму інтерв'ю для "Волинських новин" розповів про закулісся проекту та про інших кухарів, які дивують суворих суддів.

Володимир Юрін - кухар з Луцька, який тримає свою піцерію. Зараз учаснику 34 роки і за його словами проект "Майстер Шеф" знайшов його сам.

Учасник шоу розповів, що по початку відчував невеликий страх перед безліччю камер, які дивляться на учасників з усіх боків. Але він вже освоївся і тепер спокійно сприймає величезну кількість людей і апаратури в студії, хоча спочатку масштаб шоу його по-справжньому вразив.

"Важко сказати, чого я очікував від процесу, бо ж навіть не знав, на що йду. Коли приїхав, був приємно вражений. Масштаби проекту величезні, а знімальний павільйон – то взагалі махина. Я в принципі це так і уявляв, але не оцінював масштаб. Це велике приміщення, окремий павільйон. Тебе готують більше часу, ніж ти щось робиш", - ділиться враженнями Володимир Юрін.

Крім того, він розкрив, скільки насправді тривають зйомки ефірів.

"Знімальний день на кастингу триває близько 10 годин. А якщо знімання - то в павільйоні проходить дві третини доби. Єдиною несподіванкою для мене була відсутність низькотемпературних камер.",- розповідає подробиці кухар.

Володимир Юрін поділився своїми враженнями про інших учасників, визнавши, що в шоу зараз дійсно беруть участь професіонали своєї справи.

"На шоу приїхало багато затятих людей. Типу "я такий весь кльовий, начитаний, розумний, хочу комусь щось довести". Але я не йшов на шоу з такою метою... Всі учасники хороші - справжні професіонали. Відповідну назву має і шоу. Хоча, зізнаюся, я не дивлюся ефіри, і з власною участю в тому числі. Тому не знаю і половини людей, які пройшли в тридцятку. Скажімо так: якесь враження? А ніякого враження! Просто люди - та й все", - каже Володимир Юрін.

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