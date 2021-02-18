Відома модель Емілі Ратаковски показала себе разом з подружкою

На фото Ратаковскі позувала в чорній сукні з прозорим верхом. Емілі стояла біля подружки в прозорому вбранні, який не приховав животик і зону декольте у дівчини. Моделі залишили волосся розпущеним і дивилися в камеру, хвалячись ідеальними фігурками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили кілька десятків лайків і написали два коментарі: "красуні", "одна краше другий".

На другому фото Емілі була в чорній сукні, але вже без прозорої верхньої частини. Красуня позувала на тлі фотозони, а волосся зібрала назад. Можна помітити, що Ратаковскі вирішила не надягати ліфчик, що додало нотку пікантності знімку.

Фанати поставили десятки лайків і не писали Коментарі, але зазвичай красуню засипають компліментами:

"А в очах вогонь", "Приголомшлива леді", "яскрава квіточка", "я люблю тебе, яка ти красива", "вона красива кішка", "ти мені подобаєшся тут", "в таку легко закохатися".

Ми писали, що відома модель Емілі Ратаковскі пройшлася по вулиці в одному піджаку без блузки.

На фото видно, що на прогулянці Ратаковскі блищить без зайвої скромності, а виглядає з-під піджака бюст нітрохи її не турбує.

Нагадавши, розкута Ратаковскі спустила халат, показуючи головну гордість

Також Politeka повідомляла, що фатальна Емілі Ратаковскі відчинила піджак, звівши з розуму виглядом без ліфчика

А ще Politeka писала, що Ратаковскі розкрила "душу нарозхрист" на пікантному фото



