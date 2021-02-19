Популярна співачка Настя Каменських зачарувала українців милим відео
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і дружина продюсера Олексія Потапенка Настя Каменських порадувала українців чарівним відео у своєму Instagram. Красуня в короткому ролику, який є фрагментом її нового кліпу "Почуття", показала себе справжню. Перед камерою вона з'явилася в простій кімнаті, залитій світлом. Настя кружляє в танці, а посмішка не сходить з її губ, вона кокетливо дивиться в об'єктив. Її пишні кучері розпущені і трохи розпатлані, а на обличчі легкий макіяж. Виглядає красуня дуже природно і чарівно.
У ролику звучать слова з її нової пісні: "Загадай бажання, я здійсню його". А в підписі до публікації Каменських написала: "А які слова ви хотіли б почути від коханої людини?". Звичайно ж шанувальники не залишили без уваги нове відео зірки, ролик Насті тут же кинулися лайкати і обговорювати, засипаючи її компліментами і відповідями на питання в коментарях. Варто відзначити, що свій "лайк" під публікацією залишила навіть співачка Надя Дорофєєва.
"Ой Настенька, це таке педантичне питання. Що хоче жінка? Любові, ласки і тепла", "Така красива тут", "На Ніколь Кідман тут схожа", "Така справжня", "Люблю тебе", "Розумію тебе без слів", "Я завжди з тобою поруч", "Вогонь", - пишуть користувачі в коментарях до відео Насті.
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